«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» на Кубке Блинова
«Авангард» в матче Кубка Блинова одержал победу над «Салаватом Юлаевым» — 3:2.
Победу омичам принесли заброшенные шайбы Кирилла Панюкова, Владимира Ткачева и Никиты Холодилина. Дублем за «Салават Юлаев» отметился Александр Хмелевский.
Кубок Блинова. Омск
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
Голы: Хмелевский — 5 (Хафизуллин, Цулыгин), 1:57 — 0:1. Хмелевский — 6 (Шмелев), 22:59 — 0:2. Панюков — 4 (Николишин, Буше), 26:06 — 1:2. Ткачев — 1 (Буше, Шулак), 36:57 — 2:2. Холодилин — 1 (Гуляев, Михайлов), 38:39 — 3:2.
Вратари: Демченко — Самонов (59:01 — 59:24).
Штраф: 12 — 17.
Броски: 25 (3+16+6) — 26 (13+8+5).
24 августа. Омск. G-Drive Арена. 9003 зрителя.
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