«Финансовый фактор тоже учитывал». Форвард ЦСКА объяснил, почему отказался ехать в «Эдмонтон»
Нападающий ЦСКА Антон Слепышев в интервью «СЭ» признался, что принял решение остаться в московской команде, учитывая финансовую составляющую контракта.
— На фоне слухов о массовом отъезде русских игроков в НХЛ ваше решение остаться в России воспринимается почти как сенсация.
— Для меня главным фактором в пользу того, чтобы остаться, стал непосредственно хоккей. За два последних сезона я, наконец, ожил после возвращения из Северной Америки. Мне хочется закрепить этот успех и в течение ближайших лет стать еще лучше, получить уверенность. Через два года я снова смогу попробовать свои силы в НХЛ.
— К тому времени вы станете неограниченно свободным агентом и сможете сами выбирать себя лучший вариант продолжения карьеры в НХЛ.
— Да, это обстоятельство тоже имело значение при подписании нынешнего контракта. Если продолжу прогрессировать, то через два года и вариантов будет больше, и роль могут предложить совсем другую.
— Судя по заявлениям представителей «Эдмонтона», они не собирались давать вам больших денег. Получается, вас видели исключительно в третьем-четвертом звеньях?
— Шанс оттуда подняться выше всегда есть. Я, принимая решение о том, где продолжить карьеру, больше отталкивался от ситуации в ЦСКА. Хотя и финансовый момент тоже учитывал.
— Вы же лишились возможности поиграть с лучшими нападающими мира Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем!
— Я считаю, что в ближайшее время шансов развиваться и вырасти как игроку у меня больше будет именно в ЦСКА. (Михаил Зислис)
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