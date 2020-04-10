«Финансовый фактор тоже учитывал». Форвард ЦСКА объяснил, почему отказался ехать в «Эдмонтон»

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев в интервью «СЭ» признался, что принял решение остаться в московской команде, учитывая финансовую составляющую контракта.

— На фоне слухов о массовом отъезде русских игроков в НХЛ ваше решение остаться в России воспринимается почти как сенсация.

— Для меня главным фактором в пользу того, чтобы остаться, стал непосредственно хоккей. За два последних сезона я, наконец, ожил после возвращения из Северной Америки. Мне хочется закрепить этот успех и в течение ближайших лет стать еще лучше, получить уверенность. Через два года я снова смогу попробовать свои силы в НХЛ.

— К тому времени вы станете неограниченно свободным агентом и сможете сами выбирать себя лучший вариант продолжения карьеры в НХЛ.

— Да, это обстоятельство тоже имело значение при подписании нынешнего контракта. Если продолжу прогрессировать, то через два года и вариантов будет больше, и роль могут предложить совсем другую.

— Судя по заявлениям представителей «Эдмонтона», они не собирались давать вам больших денег. Получается, вас видели исключительно в третьем-четвертом звеньях?

— Шанс оттуда подняться выше всегда есть. Я, принимая решение о том, где продолжить карьеру, больше отталкивался от ситуации в ЦСКА. Хотя и финансовый момент тоже учитывал.

— Вы же лишились возможности поиграть с лучшими нападающими мира Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем!

— Я считаю, что в ближайшее время шансов развиваться и вырасти как игроку у меня больше будет именно в ЦСКА. (Михаил Зислис)

Полностью интервью со Слепышевым читайте скоро на сайте «СЭ»