Филип Ларсен: «Должны выжать максимум из упражнений дома или на заднем дворе»
Датский защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен рассказал, как проводит время в дни самоизоляции.
— Как удается тренироваться во время карантина?
— Сейчас не самое легкое время для тренировок — все закрыто. Так что мы должны выжать максимум из упражнений дома или на заднем дворе, — цитирует игрока официальный сайт уфимцев.
— Чем еще занимаетесь?
— Мы просто проводим время вместе, по-семейному. На заднем дворе нас есть небольшая игровая площадка для дочки, поэтому мы играем с ней там.
— Как люди в Дании отнеслись к ограничениям?
— По ощущения кажется, что ситуация под контролем, но пока почти все закрыто и люди остаются дома. Открыты продуктовые магазины, а рестораны работают только «на вынос». Думаю, население справляется хорошо и проявляет осторожность в такое время. Надеюсь, скоро мы увидим конец всего этого.
— Что могли бы посоветовать болельщикам?
— Мне сложно что-то сказать, я бы сам не отказался от совета. Очень сложная ситуация, когда остаешься совсем без спорта, но я наслаждаюсь тем, что по сравнению с сезоном, у меня сейчас много времени, которое я могу проводить со своей семьей.
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/filip-larsen-my-dolzhny-vyzhat-maksimum-iz-uprazhnenij-doma/