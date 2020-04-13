Филип Ларсен: «Должны выжать максимум из упражнений дома или на заднем дворе»

Датский защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен рассказал, как проводит время в дни самоизоляции.

— Как удается тренироваться во время карантина?

— Сейчас не самое легкое время для тренировок — все закрыто. Так что мы должны выжать максимум из упражнений дома или на заднем дворе, — цитирует игрока официальный сайт уфимцев.

— Чем еще занимаетесь?

— Мы просто проводим время вместе, по-семейному. На заднем дворе нас есть небольшая игровая площадка для дочки, поэтому мы играем с ней там.

— Как люди в Дании отнеслись к ограничениям?

— По ощущения кажется, что ситуация под контролем, но пока почти все закрыто и люди остаются дома. Открыты продуктовые магазины, а рестораны работают только «на вынос». Думаю, население справляется хорошо и проявляет осторожность в такое время. Надеюсь, скоро мы увидим конец всего этого.

— Что могли бы посоветовать болельщикам?

— Мне сложно что-то сказать, я бы сам не отказался от совета. Очень сложная ситуация, когда остаешься совсем без спорта, но я наслаждаюсь тем, что по сравнению с сезоном, у меня сейчас много времени, которое я могу проводить со своей семьей.