Филатов: «Главная причина вылета СКА из Кубка Гагарина — это то, что они встретились с серьезной командой»

Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов поделился мнением о причинах поражения СКА в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

«Стоит отметить «Автомобилист». Это не тот «Автомобилист», который мы видели по ходу регулярного чемпионата. Это сильная команда с двумя хорошими вратарями. У него здорово играют лидеры: Голышев, Макеев, Да Коста, который набрал ход. «Автомобилист» выглядит как кулак, как команда, он здорово играет в обороне. Так что, главная причина вылета СКА — это то, что армейцы встретились с серьезной командой. Что касается второстепенных факторов, то для меня это не столько травмы, сколько потеря Никишина. Он забирал себе 70-80 процентов игрового времени в большинстве, а также играл в меньшинстве и равных составах», — приводит «РБ Спорт» слова Филатова.

25 марта СКА в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина уступил «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в серии со счетом 1-4.