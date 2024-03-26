Игрок «Северстали» Аймурзин: «Спокойствие и вера в команду Козырева придают нам уверенность»

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал о качествах главного тренера команды Андрея Козырева.

«Он всегда спокоен, постоянно нас поддерживает. Андрей Леонидович указывает на наши ошибки, но дает возможность их исправить. Его спокойствие и вера в команду придают уверенность — именно поэтому мы хорошо провели регулярный чемпионат. Он даже в плей-офф не нервничал, а просто верил в нас», — цитирует Аймурзина Metaratings.ru.

Козырев возглавил «Северсталь» в прошлом году. Ранее мэр Череповца Вадим Германов сообщил, что клуб продлил контракт с 50-летним специалистом.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 «Северсталь» заняла пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина череповецкая команда уступила «Спартаку» со счетом 1-4 в серии.