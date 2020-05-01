ФХР запретила Мильштейну и Гандлеру агентсткую деятельность в России
16:56
Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала список агентов, которые не имеют аккредитации на осуществление деятельности по трудоустройству спортсменов в профессиональные хоккейные клубы. Командам запрещено работать с ними.
В список агентов вошли: Пол Теофанос, Дэн Мильштейн, Марк Гандлер, Роберт Шпаленка, Иржи Гамал, Владимир Гудачек, Владимир Вуйтек, Юхо Синтонен, Денис Логинов, Вадим Кормилицын, Валерий Зацепин.
«Работа с неаккредитованными спортивными агентами влечет применение санкций вплоть до штрафов и дисквалификаций как к хоккеистам, так и работникам хоккейных клубов», — говорится в заявлении пресс-службы ФХР.
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