«Авангард» подпишет контракты с Корбаном Найтом и Ридом Буше

«Авангард» заключил новый контракт с нападающим Корбаном Найтом. Кроме того, в состав омичей вернулся форвард Рид Буше, сообщает сайт «ястребов».

Соглашение с 31-летним Найтом будет заключено на два года, с 28-летним Буше — на сезон.

Найт набрал 48 (18+30) очков в 47 играх минувшего регулярного чемпионата в составе «Авангарда». В плей-офф на его счету 7 (3+4) баллов в 13 матчах.

Буше уже играл за «ястребов» и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2021 году. Тогда форвард набрал 48 (24+24) очков в 51 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 17 (8+9) баллов в 21 игре.

В июне 2021 года Буше подписал контракт с «Локомотивом» на два года. Он не доиграл прошлый сезон по решению руководства клуба. 18 февраля стало известно, что форвард был уволен из «Локомотива».

Ранее он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.