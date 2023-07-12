Фетисов считает, что Лайпсик вдохновит других иностранцев получить гражданство России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение канадского нападающего СКА Брендана Лайпсика получить российское гражданство.

«Что в этом неожиданного? Парень понимает преимущества жизни в России, если он принимает такое непростое в нынешней политической ситуации решение. Хороший пример того, как люди относятся к нашей стране и нашим людям, зная ситуацию изнутри. Положительный момент, надеюсь, что у него будет много последователей», — приводит слова Фетисова ТАСС.

11 июля главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Лайпсик, перешедший в команду летом, высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту России Владимиру Путину.

В КХЛ 29-летний хоккеист выступает с сезона-2020/21. Один сезон он провел за ЦСКА, а позднее перешел в «Металлург». Всего в КХЛ он провел 204 матча, набрав 142 очка (54+88).