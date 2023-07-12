Новичок «Трактора» Дер-Аргучинцев: «Россия — моя Родина. Американизировался на 0%»

Нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев в интервью «СЭ» рассказал, успел ли он американизироваться за девять лет, проведенных в Канаде.

— Что дали девять лет в Канаде, кроме знания языка?

— Сложно сказать. Я уезжал туда только играть в хоккей. За это время пожил во многих городах. И в маленьких, и в таких больших, как «Торонто». Как только сезон заканчивался, то сразу летел домой в Москву.

— Насколько успели американизироваться за это время?

— Мне кажется, что на 0%. Россия — моя Родина. Понятно, что в Канаде и Америке привык ко многим вещам. Но, на мой взгляд, я вообще не американизировался.

— Акцент не начал появляться?

— Нет, акцента не было. Но, честно говоря, стало чуть сложнее давать интервью на русском, чем на английском.

— В «Марлиз» раньше было довольно многих русских. После обмена Абрамова в «Сент-Луис» и отправки Гоголева в Ист Кост в фарм-клубе стало скучнее?

— Конечно, когда много русских в команде, то это здорово. К нам в конце сезона приехал еще Дмитрий Овчинников. Но в этой регулярке был период, когда в раздевалке вообще не было русских парней, кроме меня. Из наших ребят был только Самсон в городе. В этот момент было чуть непривычно, потому что я впервые в карьере оказался без соотечественников в команде.