Новичок «Трактора» Дер-Аргучинцев: «Россия — моя Родина. Американизировался на 0%»
Нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев в интервью «СЭ» рассказал, успел ли он американизироваться за девять лет, проведенных в Канаде.
— Что дали девять лет в Канаде, кроме знания языка?
— Сложно сказать. Я уезжал туда только играть в хоккей. За это время пожил во многих городах. И в маленьких, и в таких больших, как «Торонто». Как только сезон заканчивался, то сразу летел домой в Москву.
— Насколько успели американизироваться за это время?
— Мне кажется, что на 0%. Россия — моя Родина. Понятно, что в Канаде и Америке привык ко многим вещам. Но, на мой взгляд, я вообще не американизировался.
— Акцент не начал появляться?
— Нет, акцента не было. Но, честно говоря, стало чуть сложнее давать интервью на русском, чем на английском.
— В «Марлиз» раньше было довольно многих русских. После обмена Абрамова в «Сент-Луис» и отправки Гоголева в Ист Кост в фарм-клубе стало скучнее?
— Конечно, когда много русских в команде, то это здорово. К нам в конце сезона приехал еще Дмитрий Овчинников. Но в этой регулярке был период, когда в раздевалке вообще не было русских парней, кроме меня. Из наших ребят был только Самсон в городе. В этот момент было чуть непривычно, потому что я впервые в карьере оказался без соотечественников в команде.
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