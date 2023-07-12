«Сочи» подписал контракт с 19-летним вратарем Тулиновым
«Сочи» подписал двусторонний контракт с вратарем Никитой Тулиновым, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 19-летним игроком будет действовать до 30 апреля 2024 года. Подготовку к новому сезону голкипер начнет в составе основной команды.
Тулинов является воспитанником московского хоккея, занимался в школах «Янтарь», «Белые Медведи» и «Северная звезда». Профессиональную карьеру вратарь начал в шестнадцатилетнем возрасте в команде «Сибирские снайперы».
В МХЛ он сыграл 69 матчей, одержал 14 побед, процент отраженных бросков 91,3, коэффициент надежности 3,15.
Источник: ХК Сочи
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
Новости