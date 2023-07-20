Фетисов рассказал, чего не хватает «Торпедо» Ларионова
Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов высоко отозвался о работе Игоря Ларионова на посту главного тренера «Торпедо».
«Вообще создание Евразийской хоккейной лиги на этом было основано. В свое время, когда я этот регламент писал, там все это было понятно, там не было финансового преимущества ни у кого. А потом... Александр Иванович Медведев сидел на двух стульях — президент СКА и КХЛ. Ну, не бывает чудес. Если бы мы правильно заложили весь этот вектор, у нас бы хоккей уже был фантастический», — заявил Фетисов «КП Спорт».
В минувшем сезоне «Торпедо» вышло во второй раунд плей-офф КХЛ, где уступило в серии СКА со счетом 0-4.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
Новости