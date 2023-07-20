Фетисов рассказал, чего не хватает «Торпедо» Ларионова

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов высоко отозвался о работе Игоря Ларионова на посту главного тренера «Торпедо».

«Вообще создание Евразийской хоккейной лиги на этом было основано. В свое время, когда я этот регламент писал, там все это было понятно, там не было финансового преимущества ни у кого. А потом... Александр Иванович Медведев сидел на двух стульях — президент СКА и КХЛ. Ну, не бывает чудес. Если бы мы правильно заложили весь этот вектор, у нас бы хоккей уже был фантастический», — заявил Фетисов «КП Спорт».