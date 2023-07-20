Фетисов рассказал, кому выгоден лимит на легионеров в КХЛ
Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал лимит на легионеров, который начнет действовать в КХЛ с нового сезона.
«Любой лимит ничего хорошего не дает. И мировая практика сегодня об этом говорит. 50 процентов европейцев играет в Северной Америке, в футболе вообще отдельная история, есть команды, в которых местных ребят, наверное, и нет, все приезжие.
Не знаю, 3 или 5, какое вообще может иметь значение, но в целом мне кажется, что если бы даже половина игроков в наших командах были высокого уровня, то этого было бы достаточно и для национальной команды, и для чего угодно", — цитирует Фетисова «КП Спорт».
Сезон КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября 2023 года и завершится 26 февраля 2024 года. С этого розыгрыша каждый клуб лиги сможет иметь не больше трех иностранцев в составе вместо пяти легионеров, как было раньше.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Ак Барс
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