Федоров заявил, что СКА пока не может разогнаться в плане победных игр
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о поражении от СКА (2:3) в рамках регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Обидное поражение для нас, я считаю. Не можем мы, все-таки, разогнаться в плане победных игр. Пока не можем. Не хотелось бы сегодня много говорить. Но те моменты, которые создали, не забили. Пропустили ненужный гол в большинстве. Много позитивного, но результат на табло. Поэтому, нам надо набраться терпения и продолжать работать, улучшать нашу игру во всех трех зонах, особенно в данном случае, после сегодняшней игры, особенно с шайбой», — приводит слова Федорова официальный сайт ЦСКА.
СКА с 14 очками поднялся на седьмое место в Западной конференции. ЦСКА (15 очков) идет шестым.
В следующем матче ЦСКА встретится с «Сочи», а СКА сыграет с «Куньлунем». Обе игры пройдут 9 октября.
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|15:30
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|17:00
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ЦСКА – СКА
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Витязь – Барыс
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