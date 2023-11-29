Федоров проводит 200-й матч на посту главного тренера ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров проводит юбилейный матч во главе армейцев, сообщает пресс-служба клуба.

ЦСКА на домашнем льду принимает минское «Динамо». Матч стал для 53-летнего специалиста 200-м в качестве главного тренера красно-синих.

Федоров возглавляет ЦСКА с 2021 года. Он выиграл с армейцами Кубок Гагарина в 2022 и 2023 годах.

ЦСКА после 36 матчей с 42 очками занимает шестое место в Западной конференции КХЛ.