Грудинин: «Не скажу, что уровень игры на МЧМ был ниже, чем в КХЛ»

Защитник ЦСКА Владимир Грудинин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:4 ОТ).

«Хорошая игра, были высокие скорости. Мы уступили, пропустили голы из-за своих микро ошибок. Сейчас надо это исправить, подредактировать. Я думаю, в будущем все будет хорошо. После прилета из Канады была тяжелая акклиматизация, так как большая разница во времени. Дали выходные дни, отдохнул, подготовился. Конечно, не говорили, что именно сегодня буду играть. Но готовился и ждал шанса.

На самом деле, на чемпионате мира высокий уровень игроков, потому что там были лучшие хоккеисты своих стран. Я не скажу, что уровень игры там был ниже, чем в КХЛ», – приводит слова Грудинина официальный сайт ЦСКА.

«Витязь» набрал 42 очка и расположился на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 63 баллами занимает третью строчку.