«Ак Барс» обыграл «Ладу» на предсезонном турнире в Челябинске

«Ак Барс» победил «Ладу» со счетом 3:2 в матче предсезонного турнира Кубок губернатора Челябинской области.

У казанцев дубль оформил Дмитрий Яшкин, еще один гол забил Никита Дыняк. За тольяттинский клуб отличились Остап Сафин и Артем Иванюженков.

«Ак Барс» следующий матч проведет 24 августа против «Трактора», а «Лада» в этот же день сыграет с «Металлургом».

Хоккей

Кубок губернатора Челябинской области

«Ак Барс» (Казань) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Яшкин — 3 (бол., Галиев, Войнов), 5:31 — 1:0. Сафин — 1 (Аноховский, Березин), 5:53 — 1:1. Яшкин — 4 (Юдин), 22:44 — 2:1. Дыняк — 2 (Семенов, Адамчук), 30:36 — 3:1. Иванюженков — 1 (Колтыгин, Ожгихин), 36:25 — 3:2.

Вратари: Билялов — Трушков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (11+11+5) — 18 (5+10+3).

Судьи: Бирин, Раминг.

23 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.