«Федерация хоккея продолжит работу...» Реакция Белоруссии на решение ИИХФ об отстранении национальных сборных и клубных команд

Федерация хоккея Белоруссии считает несправедливым и дискриминационным решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) об отстранении национальных сборных и клубных команд Белоруссии от участия в турнирах под эгидой ИИХФ до момента разрешения ситуации на Украине.

«Будучи спортивной организацией, мы глубоко убеждены в том, что миссией спорта и хоккея в частности является объединение людей, способствование дружбе, духу честной игры и единству, особенно в трудные времена, а не разъединение людей путем принятия несправедливых дискриминирующих решений, прямо противоречащих уставу ИИХФ», — приводит ТАСС заявление Федерации хоккея Белоруссии.

«Несмотря на абсурдность и неспортивный характер принятого в ИИХФ решения, Федерация хоккея Белоруссии продолжит работу по развитию хоккея в стране и предоставлению всем своим спортсменам равных возможностей для профессионального роста и развития», — также отмечается в сообщении.

Совет ИИХФ в понедельник принял решение приостановить участие всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в каждой возрастной категории во всех соревнованиях или мероприятиях международной организации.