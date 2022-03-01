«Авангард» выпустил проморолик к старту плей-офф

Хоккейный клуб «Авангард» опубликовал ролик к старту плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Клуб пофантазировали на тему затянувшейся паузы в чемпионате КХЛ. В видео приняли участие Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Наиль Якупов и Павел Дедунов.

В начале февраля лига приняла решение досрочно завершить регулярный сезон КХЛ. Плей-офф стартует 1 марта.

В первом раунде «Авангард» сыграет с «Ак Барсом». Первый матч состоится 2 марта.