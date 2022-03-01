«Ак Барс» показал новый логотип

«Ак Барс» со следующего сезона будет играть с новым логотипом

«Ак Барс» представил новый логотип клуба. Как отмечается, фирменный стиль разработан известной дизайн-студией Quberten.

Эмблему 1995 года сменит белый барс в привычных клубных цветах на щите в виде традиционного для Татарстана тюльпана.

Плей-офф-2021/22 будет проведен с нынешней эмблемой, а со следующего сезона команда будет играть с новой эмблемой.

«Ак Барс» в первом раунде плей-офф сыграет с «Авангардом». Первым матч пройдет 2 марта.