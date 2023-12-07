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Сегодня, 06:46

Фастовский: «Кривокрасов мог возглавить «Сибирь» еще весной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал назначение Сергея Кривокрасова на пост исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Дэвида Немировски.

«Вполне логично, что помощники, пришедшие с Немировски, с его отставкой покинут клуб. Но один из тренеров, приходивший одновременно с Дэвидом, работу с «Сибирью» продолжит. Работа Егора Подомацкого нас вполне устраивает, по нему нет вопросов. Тогда как по работе ушедших специалистов вопросов тоже было немало. Ни с кем из новых помощников контракта у нас пока нет. Но в течение грядущего перерыва мы заменим всех ушедших.

Кривокрасов мог возглавить «Сибирь» еще весной. Его кандидатура рассматривалась на попечительском совете клуба. Пока мы не ведем поиски тренера со стороны. Рассчитываем, что Сергей Владимирович справится со своей задачей. Если в ближайших играх после перерыва мы увидим, что он не справляется, то нужно будет принимать меры. Жду, что Кривокрасов будет более жестким тренером, чем Немировски», — цитирует Sport24 Фастовского.

 
Дэвид Немировски. «Сибирь» уволила Немировски и не стала новым «Торпедо». Но виноват в этом не только тренер
Источник: https://sport24.ru/hockey/news-602264-fastovskiy-krivokrasov-mog-vozglavit-sibir-yeshche-vesnoy-zhdem-chto-on-budet-boleye-zhestkim-chem-nemirovski
Дэвид Немировски
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
Кирилл Фастовский
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