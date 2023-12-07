Фастовский: «Теоретически Воробьев может возглавить «Сибирь»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что его клуб не вел переговоров с Илье Воробьевым.

«Может ли Илья Воробьев теоретически возглавить «Сибирь»? Теоретически — безусловно. Не слишком ли он дорогой тренер? А мы еще не знаем, дорогой он или нет. «Сибирь» не вела с ним переговоры», — приводит Sport24 слова Фастовского.

На этой неделе «Сибирь» объявила об увольнении Дэвида Немировски с поста главного тренера.