Форвард «Салавата Юлаева» Тимкин: «О каком «антихоккее» «Адмирала» можно говорить, если клуб прошел первый раунд?»

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин рассказал, как относится к игровому стилю «Адмирала», который победил уфимцев в первом раунде плей-офф КХЛ со счетом 4-2 в серии.

«Какой может быть «антихоккей», если команда прошла первый раунд? У «Адмирала» свой стиль, который отличается от других. Выстроенная игра приносит результат. «Ак Барсу» пришлось два раза летать во Владивосток. Все игры, кроме последней, завершились в одну шайбу.

На мой взгляд, у нас была похожая серия, только «Ак Барс» реализовал свои моменты, а мы — нет. Казанская команда смогла вытащить матчи в овертаймах, забивал Александр Радулов», — приводит «РБ Спорт» слова Тимкина.

«Адмирал» уступил «Ак Барсу» во втором раунде плей-офф КХЛ со счетом 2-4 в серии.