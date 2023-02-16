Нападающий «Адмирала» Грачев: «В начале третьего периода вышли с целью отыграться, но нас быстро остудили»
Нападающий «Адмирала» Евгений Грачев рассказал, как команда готовилась к матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:3).
«В подготовке особо ничего не меняли. Сейчас нет времени для этого, игры через день. Так, посмотрели видео, покатались на предыгровой тренировке и вышли на игру. Мне кажется, мы неплохо двигались. Во всяком случае, два периода точно. И были шансы пять на пять забить у нас. Не хватило, наверное, напора в завершении.
Что касается Казани, то, наверное, в первом голе нам немного не повезло, а потом уже мы ошиблись два раза, и нас наказали за это. Ключевое? Наверное, третий период, в начале мы вышли с целью отыграться, но нас быстро остудили», — приводит Metaratings.ru слова Грачева.
«Адмирал» идет на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко в 64 матчах. 18 февраля команда встретится с «Автомобилистом». Начало игры — в 10.00 по московскому времени.
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