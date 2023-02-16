Голышев вышел на чистое первое место по голевым передачам в истории «Автомобилиста» в КХЛ

«Автомобилист» на выезде победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

Нападающий Анатолий Голышев вышел на чистое первое место по голевым передачам в истории «Автомобилиста» в КХЛ.

В матче с «Амуром» он отдал 134-й результативный пас в составе екатеринбуржцев и обошел Алексея Симакова (133 ассиста).

Соперники ранее сыграли друг с другом в Хабаровске 14 февраля, тогда победу со счетом 3:2 праздновали хозяева арены.