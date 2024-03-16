Артюхин: «Ни в коем случае не списывайте Ковальчука со счетов»

Чемпион мира среди молодежных команд и бывший форвард СКА Евгений Артюхин ждет возвращения нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в текущем Кубке Гагарина.

«Думаю, что да. Ни в коем случае не списывайте его со счетов! Даже если он не появится на площадке, то находясь вместе с командой, обязательно окажет необходимое и правильное влияние на ее настрой и атмосферу в раздевалке», — цитирует «Спорт День за Днем» Артюхина.

В первом раунде Кубка Гагарина «Спартак» обыграл «Северсталь» (4-1 в серии), а 40-летний Ковальчук провел только одну игру.