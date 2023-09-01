Есмантович: «КХЛ, ФХР и ЦСКА одним целым решили вопрос Федотова»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что КХЛ, ФХР и армейский клуб помогли решить вопрос с голкипером Иваном Федотовым.

«Спасибо Аркадию Романовичу Ротенбергу за то, что с самого начала был на нашей стороне. Геннадию Николаевичу Тимченко, который молниеносно отнесся к ситуации как россиянин. Не было колебаний. Спасибо Игорю Ивановичу Сечину, который принял решение и поддержал нас. Все, что раздергивается по цитатам — это ваша работа. Но вы должны знать, что КХЛ, ФХР и ЦСКА одним целым решили этот вопрос», — сказал Есмантович.

Ранее глава КХЛ Морозов заявил, что вратарь сыграет за ЦСКА в матче с «Ак Барсом».

23 августа Есмантович заявил, что Федотов будет играть за ЦСКА с 1 сентября, несмотря на решение ИИХФ отстранить хоккеиста.