Есмантович: «КХЛ, ФХР и ЦСКА одним целым решили вопрос Федотова»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что КХЛ, ФХР и армейский клуб помогли решить вопрос с голкипером Иваном Федотовым.
«Спасибо Аркадию Романовичу Ротенбергу за то, что с самого начала был на нашей стороне. Геннадию Николаевичу Тимченко, который молниеносно отнесся к ситуации как россиянин. Не было колебаний. Спасибо Игорю Ивановичу Сечину, который принял решение и поддержал нас. Все, что раздергивается по цитатам — это ваша работа. Но вы должны знать, что КХЛ, ФХР и ЦСКА одним целым решили этот вопрос», — сказал Есмантович.
Ранее глава КХЛ Морозов заявил, что вратарь сыграет за ЦСКА в матче с «Ак Барсом».
23 августа Есмантович заявил, что Федотов будет играть за ЦСКА с 1 сентября, несмотря на решение ИИХФ отстранить хоккеиста.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
Новости