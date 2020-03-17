«Если плей-офф продлится, чемпион будет ненастоящий». Тренер «Барыса» высказался о продолжении Кубка Гагарина

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением о приостановке плей-офф КХЛ.

— Команда встретила эту весть, конечно... Если скажу — расстроились, то ничего не скажу, — приводит слова Скабелки sports.kz. — Нам было обидно. Команда на ходу, очень хороший коллектив, хорошая химия была, практически нет травмированных — один Дима Шевченко получил повреждение, все были готовы. На сегодняшний день команда на пути домой в связи с чрезвычайным положением в стране, нас попросили, чтобы иностранные граждане выехали как можно скорее, поскольку усиление мер планируется. Никто не тренируется, дворец тоже закрывают на месяц. Ни тренировок, ничего, — команда вынужденно ушла в отпуск.

— Какие цели ставили после первого раунда плей-офф Кубка Гагарина? За что могли побороться?

— Кто на это может ответить? Это же спорт. Мы хотели бороться за Кубок, — если Вы видели, в раздевалке у нас висел Кубок, мы хотели заполнить все ячейки этими шайбами, все же не просто так. Если б хотели один круг пройти или два, то не вешали бы. Цели были самыми серьезными. Как бы сложилось, никто не знает. Та же «Сибирь» — серьезный соперник, именно кубковая команда, хорошо играет в обороне, потому никто не знает, как бы завершилось все в этой серии.

— Если КХЛ примет решение продолжать плей-офф, и шесть российских команд будут бороться за Кубок, станете ли вы смотреть матчи?

— Нет, не буду. Скажу честно: смотреть товарищеские матчи без зрителей не интересно. Мое мнение: не настоящий будет обладатель Кубка, если это продлится. Игра без зрителей — это... В сложившейся обстановке, мне кажется, не подразумевает сильных эмоций спортивных. Если весь мир закрылся... Я не буду смотреть. Следить буду. Почитаю отчет, но смотреть — точно нет.