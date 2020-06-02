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Эрик О`Делл заключил контракт с «Сибирью»

13:04
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«Сибирь» подписала двухлетний контракт с канадским нападающим Эриком О`Деллом, сообщает официальный сайт клуба.

В КХЛ он дебютировал в 2015 году в составе «Сочи», за который выступал три сезона подряд, после чего перешел в магнитогорский «Металлург», где провел минувший чемпионат.

В активе форварда 204 матча в регулярных чемпионатах КХЛ (112 очков: 53 гола + 59 передач) и 15 матчей в Кубке Гагарина (3+3).

О`Делл — бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в составе сборной Канады, там же он стал лучшим игроком по показателю выигранных вбрасываний (70,24 процента).

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5381

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