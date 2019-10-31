Эндрю Миллер: «Не вижу особого смысла заглядывать далеко вперед»

Нападающий «Куньлуня» Эндрю Миллер рассказал, как прошла его адаптация в Китае и какие цели ставятся перед командой в нынешнем сезоне.

— Китай — это нечто совершенно новое для меня, — приводит слова Миллера официальный сайт КХЛ. — Он огромен. Жизнь в нем не то, чтобы сложная, но столько всего происходит вокруг... Столько людей, столько событий!.. Каждая поездка куда-либо — это целое приключение, учитывая какое там движение на дорогах. Но вообще это здорово. Древняя, совершенно незнакомая культура, которую так интересно познавать. Я люблю открывать для себя новые части света, поэтому мне все нравится.

— Вы сможете выйти в плей-офф? Задумываетесь ли вы о такой перспективе, изучаете ли таблицу чемпионата?

— Думаю, в этой лиге, как и в любой серьезной лиге, надо, прежде всего, ставить перед собой текущие задачи, двигаться день за днем. Текущая задача — выйти на лед и победить сегодняшнего соперника. Да, глобальные цели, такие как выход в плей-офф, существуют, но если ты будешь успешно решать каждодневные задачи и часто выигрывать, то и глобальная цель будет достигнута.

Так что я не вижу особого смысла заглядывать далеко вперед, думать о плей-офф и внимательно изучать таблицу. Глядя вдаль, рискуешь упустить из виду то, что важно именно сегодня. Мы играем в такой лиге, где каждый матч важен, каждый соперник опасен, на этом и надо фокусироваться. Никого нельзя недооценивать, нужно каждый день показывать все, на что ты способен, это мы и стараемся делать.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков