Емец заявил, что игроки «Адмирала» хотят победить в серии с «Салаватом»

Нападающий «Адмирала» Иван Емец высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» в пятом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина (4:3 ОТ, 3-2 в серии).

«Ожидали ли, что поведем в счете 3:0? Хорошо начали, реализовали численное преимущество. В тех играх мы тоже зарабатывали удаления, просто не удалось их реализовать, а сегодня это получилось. Какого было пропустить за 9 секунд до конца и уйти в овертайм? На удержание не играем, всегда стараемся атаковать, но не всегда это получается. Конечно, обидно было так пропускать, но все понимали, что нет времени растраиваться, в овертайме все начиналось с самого начало. Просто нужно было забить первыми. Мы хотим победить, и приложим все усилия, чтобы этого добиться. Просто нужно забить на одну шайбу больше, чем соперник», — приводит слова Емеца Metaratings.ru.

Следующий матч между командами пройдет 11 марта во Владивостоке.