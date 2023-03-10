Емец заявил, что игроки «Адмирала» хотят победить в серии с «Салаватом»
Нападающий «Адмирала» Иван Емец высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» в пятом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина (4:3 ОТ, 3-2 в серии).
«Ожидали ли, что поведем в счете 3:0? Хорошо начали, реализовали численное преимущество. В тех играх мы тоже зарабатывали удаления, просто не удалось их реализовать, а сегодня это получилось. Какого было пропустить за 9 секунд до конца и уйти в овертайм? На удержание не играем, всегда стараемся атаковать, но не всегда это получается. Конечно, обидно было так пропускать, но все понимали, что нет времени растраиваться, в овертайме все начиналось с самого начало. Просто нужно было забить первыми. Мы хотим победить, и приложим все усилия, чтобы этого добиться. Просто нужно забить на одну шайбу больше, чем соперник», — приводит слова Емеца Metaratings.ru.
Следующий матч между командами пройдет 11 марта во Владивостоке.
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|3 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|10.03
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|10.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|10.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|10.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -