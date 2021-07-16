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Елесин: «Во втором сезоне за «Калгари» коронавирус сыграл злую шутку»

18:25
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Защитник «Локомотива» Александр Елесин рассказал о возвращении в ярославский клуб после двух сезонов в «Калгари».

«Что изменилось на второй год в «Калгари»? Мне кажется, коронавирус сыграл злую шутку. Появились эти маленькие группы запасных игроков, так называемые такси. Количество игр в регулярном чемпионате урезали, предсезонку тоже. Была какая-то спешка. Так что так сложились обстоятельства. Наверное, мне нужно было больше работать.

Мое место в основе «Калгари» во втором сезоне занял Никита Нестеров? Сейчас об этом бессмысленно говорить. Что было, то было. У меня не было такой позиции, что Никита занял мое место. Так в принципе неправильно рассуждать. Я на этом не зацикливался. В КХЛ русские ребята каждый день конкурируют с русскими за место в составе. Так что ничего необычного», — цитирует Елесина официальный сайт КХЛ.

Последние два сезона Елесин выступал в Северной Америке в системе «Калгари». В НХЛ на его счету 4 игры, в АХЛ — 66 матчей и 12 (3+9) очков.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/07/16/486142.html

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