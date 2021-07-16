Никитин: «Сборная России — это святое, но на данный момент разговоров не было»

Экс главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после увольнения из армейского клуба.

«Сейчас у меня внутри некоторая пустота, надо это немножко пережить. Могу сказать, как есть: пока я ни с кем на этот счет не говорил, разговоров не было с федерацией. Не я руководитель, как там и что будет решаться — представления не имею.

Мне просто надо отдохнуть. Не в том плане, что я устал. Но есть определенное эмоциональное выгорание, надо перезагрузиться. Как будет дальше, я не знаю. Понятно, что с хоккеем я заканчивать не собираюсь и, даст бог, найду вариант. Какой это будет вариант, пока не знаю, я ни с кем не говорил», — цитируют Никитина РИА Новости.

Также, 48-летний специалист высказался о потенциальном приглашении в сборную России.

«Готов ли разговаривать, если поступит звонок из ФХР? Естественно я буду разговаривать. Я никогда не отказывался от сборной. Я просил отпустить меня в клуб, чтобы можно было сосредоточиться на нем, так как задачи были высокими. Меня отпустили, уважительно отнеслись к этому, и я ценю это. Я в сборной России семь лет отработал, получается. Для меня сборная — это святое, но на данный момент разговоров не было, и я не готов комментировать что-то», — сказал Никитин.