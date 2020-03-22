Экс-врач «Витязя» : «За океаном любят байки про «Витязь»

Экс-врач «Витязя» Олег Бубырь в интервью «СЭ» ответил на критику бывшего нападающего команды Джошуа Хеннесси, который в эфире подкаста Spittin Chiсlets раскритиковал медицинскую службу клуба.

— Зачем спустя столько времени ему понадобилось выставлять все в черном свете?

— Если бы я знал! За океаном любят байки про «Витязь». Он же сам сказал, что у него не имелось тогда предложений, поэтому и поехал в Чехов. Помню, что у Джошуа было трое детей, а жена была беременна четвертым.

— Может, его так шокировала российская действительность?

— Все зависит от человека. Если были конкретные претензии, то предъявляйте. Клуб готов был разбираться. В «Витязе» тогда подобралась команда, где играли настоящие мужики, такие как Даня Марков, Леха Трощинский и другие. Они всегда были готовы терпеть, несмотря на любую травму. Другой канадец Ник Тарнаски получил во время игры перелом стопы. Он при мне замотал ее клюшечной лентой и сказал: «Док, забудь про это». (Михаил Зислис)

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