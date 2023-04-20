Экс-нападающий «Оттавы» Дзингел может продолжить карьеру в КХЛ

Как стало известно «СЭ», американский нападающий Райан Дзингел, известный по выступлениям за «Оттаву», «Коламбус» и «Каролину», этой весной может оказаться в одном из клубов КХЛ.

Минувший сезон 31-летний центрфорвард провел в системе «Каролины», сыграв 22 матча в АХЛ за «Чикаго Вулвз».