«Амур» объявил о подписании контрактов с двумя игроками

«Амур» объявил о подписании контрактов с защитником Евгением Куликом и нападающим Сергеем Лапиным.

Новые соглашение 29-летнего Кулика рассчитано до конца сезона-2023/24 и носит односторонний характер. Контракт 27-летнего Лапина рассчитан до конца следующего сезона и носит двусторонний характер.

Защитник перешел в «Амур» по ходу нынешнего чемпионата. Сыграл 25 матчей, отличился 1 голевой передачей.

Нападающий в прошлом сезоне провел 51 матч за команду, забросил 5 шайб и трижды ассистировал партнерам.