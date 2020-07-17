КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Серебряный призер МЧМ и экс-игрок «Вашингтона» Тезиков скончался в возрасте 42 лет. Ему стало плохо на улице

11:18
Алексей Тезиков. Фото Reuters
Алексей Тезиков. Фото Reuters
Теги:

Бывший защитник «Лады» и «Торпедо» Алексей Тезиков скончался на 43-м году жизни, сообщается на официальном сайте тольяттинского клуба.

Тезиков скончался в четверг, 16 июля. Ему стало плохо на улице, он умер до приезда скорой помощи.

Тезиков выступал в профессиональном хоккее с 1995 по 2015 год. На его счету 30 матчей в НХЛ за «Вашингтон» и «Ванкувер».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир