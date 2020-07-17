Серебряный призер МЧМ и экс-игрок «Вашингтона» Тезиков скончался в возрасте 42 лет. Ему стало плохо на улице

Бывший защитник «Лады» и «Торпедо» Алексей Тезиков скончался на 43-м году жизни, сообщается на официальном сайте тольяттинского клуба.

Тезиков скончался в четверг, 16 июля. Ему стало плохо на улице, он умер до приезда скорой помощи.

Тезиков выступал в профессиональном хоккее с 1995 по 2015 год. На его счету 30 матчей в НХЛ за «Вашингтон» и «Ванкувер».