Экс-форвард ЦСКА назвал российских тренеров виновниками завершения его карьеры

Бывший нападающий ЦСКА, «Амура» и «Нефтехимика» Никита Попугаев рассказал, почему решил завершить игровую карьеру в 22 года.

— Наверное, наши русские тренеры сподвигли на это. Пропало какое-либо желание выходить на лед, что-то кому то доказывать. Ведь в России, как бы ты ни старался, какие бы результаты ни показывал на предсезонных сборах, ты не будешь играть только потому, что у тебя не тот агент. Да и потом как-то не так зашел в раздевалку... Улыбка какая-та не такая... Пукнул где-то... Придерутся до любой мелочи и просто поставят крест.

Вообще, мне кажется, что детей хоккеистов недолюбливают. Многие именно в моем возрасте закончили — Марат Фахрутдинов, Никита Крамской, Алексей Ткачук, Игорь Болдин и другие. Они все подавали надежды!

— Где особенно остро ощущали придирки со стороны тренеров?

— В Нижнекамске. Подписал контракт этим летом. Все хорошо. Сборы. Сдаем тесты — по их показателям я был лучший в команде. Приехал реально готовым к сезону.

Потом получил небольшое повреждение голеностопного сустава — с трудом наступал на ногу. Тренер врывается в раздевалку и перед всеми начинает говорить, что симулянты ему не нужны. При этом все видели результаты МРТ, знали о консультациях доктора.

Чуть позже захожу, спрашиваю: «Тренер, я вам не нужен?» Мне отвечают: «Нет-нет! Ты что? Мы рассчитываем на тебя! Ты у нас в обойме!» Через два дня звонок отцу и агенту: «Ваш товарищ нам не нужен. Либо поедете в ВХЛ, либо ищите другие варианты в КХЛ». После этого я и принял решение, что пора.

— Насколько тяжело оно далось?

— Решение далось легко. Вот честно — уже в свои 22 года прошел через многое, и ни к чему это не привело. Знаете, в последние пять лет было какое-то мучение от игры... И ты ничего с этим не можешь поделать. Кто-то за этим стоит? Не знаю. Возможно.

Хотел бы сейчас публично извиниться за то, что подвел всех: мама, папа, сестра — все в меня столько вложили. Очень жаль, что я не оправдал их ожиданий. Конечно, никто не одобряет это решение и никогда не одобрит. Но я принимаю его сам и хочу себя попробовать в новом направлении.