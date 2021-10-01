В «Авангарде» допустили возможность проведения в Омске прощального матча Ягра

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о возможности проведения прощального матча форварда Яромира Ягра.

«Очень реальный шанс увидеть Ягра в прощальном матче на новой арене, он за любой такой «кипиш». Но для этого нужно достроить арену», — приводит слова Крылова ТАСС.

Ягр выступал за «Авангард» с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2011 год. В составе омского клуба 49-летний чех стал обладателем Кубка континента и Кубка европейских чемпионов. На данный момент Ягр выступает за чешский «Рытиржи Кладно».