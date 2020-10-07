Егор Чинахов: «В прошлом году смотрел драфт, там меня не выбрали. Этот решил не смотреть

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов рассказал, как отреагировал на новость о том, что в первом раунде драфта НХЛ его выбрал «Коламбус».

— В прошлом году смотрел драфт, там меня не выбрали, — рассказал Егор в интервью сайту омичей. — Этот решил не смотреть и лег спать. В пять утра позвонили и сказали, что меня выбрали. Конечно, очень удивился, что еще и в первом раунде. Ожидал, что будет третий-четвертый. В общем, больше не уснул сегодня. Со мной связались из «Коламбуса», два человека. Один был по развитию игроков, а второй скаут клуба по Европе. Пожелали удачи в предстоящих матчах, сказали, что 10-го игру с «Сибирью» будут смотреть, следить за мной. Потом позвонил агент, он смотрел все. Уже под утро позвонили родители, поздравили.

— Почему ты удивился такому высокому выбору?

— Меня партнеры в последних матчах выводили на бросок, оставалось только попасть. Просто повезло, что в меня поверили в «Коламбусе» и выбрали так рано.

— Они объяснили как-то свой выбор?

— Пока еще нет. Я сказал им, что у меня пять утра. Надо спать и готовиться к тренировке. Может быть, днем созвонимся.

— Боб Хартли что-то сказал по этому поводу?

— Говорит учить английский. Поздравил, сказал, что рад за меня.

— Теперь будет двойная доля ответственности, надо оправдывать ожидания?

— Надо доказывать, что я могу играть на таком высоком уровне. Сначала в КХЛ побороться за Кубок Гагарина, а потом уже думать, что будет дальше. Сейчас в Хоккейной Академии «Авангард» шикарные условия, работают хорошие тренеры, много времени уделяется развитию игроков. Думаю, в ближайшее время за мной последует много выпускников высокого уровня. Наша команда МХЛ «Омские Ястребы» уже очень сильная, там работает хороший тренер Олег Угольников, который много подсказывает молодым хоккеистам.