Два клуба Восточной конференции претендуют на нападающего Дзингела

Два клуба Восточной конференции КХЛ заинтересованы в подписании американского нападающего Райана Дзингела, сообщил «СЭ» агент игрока Алеша Пилко.

На счету 31-летнего Дзингела 188 (87+101) очков в 404 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он выступал за «Оттаву», «Коламбус», «Каролину» и другие клубы НХЛ.