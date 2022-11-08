Дроздов о дубле в ворота «Куньлуня»: «Тренер подсказал, как реализовывать большинство»
Форвард «Салавата Юлаева» Иван Дроздов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:1).
— Вы на раскатке разнимали стычку. Почему решили это сделать?
— Просто зачем на раскатке... Сказал Евгению Тимкину: «Все, поехали. На игре разберемся, если что».
— В этой игре оформили дубль. Все получилось так, как задумывали?
— Да, тренер по большинству на тренировках подсказал, как реализовывать. Две забили.
— В конце хет-трик был так близок. Сами поверили в то, что не забили?
— Игрок хорошо сыграл, какой-то третий вратарь появился. Потом забили, ничего страшного. Хотелось забить, но ничего страшного, еще забью.
После этого матча «Салават Юлаев» набрал 39 очков и вышел на первое место в Восточной конференции, «Куньлунь» с 23 очками — на предпоследней строчке на Западе.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|27
|25
|2
|51
|2
|Локомотив
|27
|18
|9
|39
|3
|ЦСКА
|26
|17
|9
|39
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|36
|5
|Торпедо
|27
|16
|11
|33
|6
|Витязь
|27
|12
|15
|30
|7
|Динамо Мн
|27
|12
|15
|28
|8
|Спартак
|28
|11
|17
|27
|9
|Северсталь
|27
|10
|17
|26
|10
|Куньлунь
|29
|10
|19
|23
|11
|Сочи
|25
|3
|22
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|39
|2
|Металлург
|27
|17
|10
|37
|3
|Автомобилист
|26
|16
|10
|34
|4
|Сибирь
|29
|15
|14
|33
|5
|Адмирал
|27
|14
|13
|32
|6
|Авангард
|27
|13
|14
|29
|7
|Ак Барс
|26
|12
|14
|28
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|27
|9
|Барыс
|27
|12
|15
|25
|10
|Нефтехимик
|26
|10
|16
|21
|11
|Амур
|25
|8
|17
|20
|8.11
|12:00
|
Амур – Динамо М
|- : -
|8.11
|12:30
|
Адмирал – СКА
|- : -
|8.11
|16:30
|
Барыс – Витязь
|- : -
|8.11
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|8.11
|19:00
|
Северсталь – Автомобилист
|- : -