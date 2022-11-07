Ларионов: «Спасибо спартаковцам за то, что доставили нам в конце массу неприятностей»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:1).
«Спасибо спартаковцам за то, что доставили нам в конце массу неприятностей. У них хоккеисты поопытнее, и они сумели внести интригу в игру. В целом она была неплохая при большой поддержке болельщиков. За исключением пяти неоправданных удалений.
Хоккеисты хотели себя реабилитировать после поражения 0:4 от «Локомотива». Гол в первом периоде позволил нам «раскрыть» соперников.
По состоянию Кирилла Уракова ничего пока не скажу, потому что травмы такого характера, как правило, дают о себе знать на следующий день.
Максим Летунов играл долго за океаном, и его игра формировалась под влиянием тренеров той школы. Каждому требуется время на адаптацию, но он оживает. Мы требуем от игроков, чтобы был креатив во всех звеньях. Летунов растет и прогрессирует. Он грамотно вел игру своих партнеров по звену, подчищал в обороне и созидал впереди.
В меньшинстве много сил отдается при таком хоккее. В таком темпе играть сложно, но сегодня хоккеисты были настроены правильно агрессивно. Игра в меньшинстве была настроена на короткие смены, чтобы не задерживаться в обороне на 40-50 секунд.
Далее нас ждет пять игр через день. Это тяжело, но это работа, за которую спортсмены получают деньги. Тренироваться надо до 14 лет, дальше надо играть. Матчи через день закаляют игроков и делают их прогресс более быстрым», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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