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7 ноября, 23:35

Ларионов: «Спасибо спартаковцам за то, что доставили нам в конце массу неприятностей»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:1).

«Спасибо спартаковцам за то, что доставили нам в конце массу неприятностей. У них хоккеисты поопытнее, и они сумели внести интригу в игру. В целом она была неплохая при большой поддержке болельщиков. За исключением пяти неоправданных удалений.

Хоккеисты хотели себя реабилитировать после поражения 0:4 от «Локомотива». Гол в первом периоде позволил нам «раскрыть» соперников.

По состоянию Кирилла Уракова ничего пока не скажу, потому что травмы такого характера, как правило, дают о себе знать на следующий день.

Максим Летунов играл долго за океаном, и его игра формировалась под влиянием тренеров той школы. Каждому требуется время на адаптацию, но он оживает. Мы требуем от игроков, чтобы был креатив во всех звеньях. Летунов растет и прогрессирует. Он грамотно вел игру своих партнеров по звену, подчищал в обороне и созидал впереди.

В меньшинстве много сил отдается при таком хоккее. В таком темпе играть сложно, но сегодня хоккеисты были настроены правильно агрессивно. Игра в меньшинстве была настроена на короткие смены, чтобы не задерживаться в обороне на 40-50 секунд.

Далее нас ждет пять игр через день. Это тяжело, но это работа, за которую спортсмены получают деньги. Тренироваться надо до 14 лет, дальше надо играть. Матчи через день закаляют игроков и делают их прогресс более быстрым», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/07/505096.html
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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