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Домашняя арена «Барыса» закрылась из-за профилактики коронавируса

21:55

Управляющая компания объявила о временном закрытии «Барыс Арены». Причиной стала профилактика коронавируса. С 14 марта полностью приостанавливаются тренировки и спортивные мероприятия на арене.

Таким образом, «Барыс» лишается домашней площадки на матчи полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Сибири».

По данным sports.kz, существует вероятность проведения всей серии в Новосибирске или переноса матчей на две недели.

Дополнительная информация:

https://www.sports.kz/news/chto-teper-delat-baryisu-soobschili-ujasnyie-novosti-o-matchah-v-pley-off-khl

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