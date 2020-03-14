Домашняя арена «Барыса» закрылась из-за профилактики коронавируса
21:55
Управляющая компания объявила о временном закрытии «Барыс Арены». Причиной стала профилактика коронавируса. С 14 марта полностью приостанавливаются тренировки и спортивные мероприятия на арене.
Таким образом, «Барыс» лишается домашней площадки на матчи полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Сибири».
По данным sports.kz, существует вероятность проведения всей серии в Новосибирске или переноса матчей на две недели.
Дополнительная информация:
https://www.sports.kz/news/chto-teper-delat-baryisu-soobschili-ujasnyie-novosti-o-matchah-v-pley-off-khl