Домашняя арена «Барыса» закрылась из-за профилактики коронавируса

Управляющая компания объявила о временном закрытии «Барыс Арены». Причиной стала профилактика коронавируса. С 14 марта полностью приостанавливаются тренировки и спортивные мероприятия на арене.

Таким образом, «Барыс» лишается домашней площадки на матчи полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Сибири».

По данным sports.kz, существует вероятность проведения всей серии в Новосибирске или переноса матчей на две недели.