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Дмитрий Юшкевич: «Череда поражений оставляет след, соответственно пропадает уверенность»

20:42
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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Юшкевич подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Большую часть матча мы играли хорошо, вели в счете, ненужные удаления сыграли свою роль. Претензий к игрокам по самоотдаче нет, они здорово сражались. Мы много хорошего сегодня сделали. Сложно что-то поменять за утреннюю раскатку, поэтому мы попросили ребят играть в хоккей, быть коллективом. Все, что просили, ребята сделали. После стольких неудач ребята чувствуют себя не очень комфортно. Череда поражений оставляет след, соответственно пропадает уверенность, приходится больше работать и больше уставать. Проблемы накапливаются как снежный ком. Сейчас физически и психологически ребятам тяжело», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Напомним, ярославцы проводили первый матч после удаления Андрея Скабелки с поста главного тренера. Его сменил Игорь Никитин.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/25/490072.html

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Иван Шитик все материалы автора

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