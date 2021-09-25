Томи Лямся: «Ключевым стал гол в большинстве во втором периоде»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:2 ОТ).

«Мы сегодня начали медленно. Не знаю, с чем это связано. Уступали в две шайбы, но остались в игре, сравняли счет и показали в третьем периоде хороший хоккей. Ключевым стал гол в большинстве во втором периоде, это сильно повлияло на игру. После этого успеха мы стали охотиться за второй шайбой, забили ее, а затем выиграли в овертайме», — цитирует тренера сайт КХЛ.