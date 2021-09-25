Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Томи Лямся: «Ключевым стал гол в большинстве во втором периоде»

20:45
Теги:

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:2 ОТ).

«Мы сегодня начали медленно. Не знаю, с чем это связано. Уступали в две шайбы, но остались в игре, сравняли счет и показали в третьем периоде хороший хоккей. Ключевым стал гол в большинстве во втором периоде, это сильно повлияло на игру. После этого успеха мы стали охотиться за второй шайбой, забили ее, а затем выиграли в овертайме», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Энтони Джошуа — Александр Усик: полный кард вечера бокса в Лондоне, результаты
Капитан СКА ударил судью по лицу. Что теперь его ждет?
В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможном назначении Николича
Глушаков: «Может, у Жиркова откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется»
Какие упражнения лучше делать школьникам в начальных классах. Комментирует тренер
vs
1
Офсайд