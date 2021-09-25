Гатиятулин: «У нас нет первого, третьего или четвертого звена»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после победы над «Автомобилистом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Игры в Екатеринбурге всегда проходят непросто. Сегодняшняя игра прошла в упорной борьбе. В принципе, то, что планировали — выполняли.

Все три периода неплохо двигались, неплохо в зоне атаки играли, создавали моменты. К сожалению, не хватило где-то реализации.

Самое важное — победили. Слова благодарности команде за характер, за самоотдачу. И, конечно, везде нас поддерживают болельщики. Им огромное спасибо за поддержку, — приводит слова тренера сайт «Трактора».

— После перевода Владимира Ткачева в третье звено первое и третье звенья начали лучше смотреться. На ваш взгляд, это идеальные сочетания или будет еще изменения?

— У нас нет первого, третьего или четвертого звена. Есть линии, у которых есть определенные задачи на матч, на смену.

Говорил уже ранее, что мы ищем сочетания, которые будут наиболее эффективны. На предсезонной подготовке получилось сыграть только одной тройкой.

Поэтому не дергали их с начала сезона, но здесь было необходимо что-то поменять. В итоге поменяли — работает.

В любом случае будем пробовать моменты. Есть у нас ребята, которые сегодня не играли. И фарм-клуб постоянно на связи с нами. В дальнейшем всем по плану.