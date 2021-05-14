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Дмитрий Рябыкин и Сергей Звягин продлили контракты с «Авангардом»

17:10
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Омский «Авангард» продлил контракты с членами тренерского штаба, информирует официальный сайт клуба.

Новые однолетние соглашения подписали тренер Дмитрий Рябыкин и ассистент видеотренера Петерис Громс. Тренер вратарей Сергей Звягин останется в «Авангарде» еще на 2 сезона. У Жака Клутье и Алдиса Аболиньша остались действующие контракты с клубом. Покинул команду Константин Шафранов.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42303/

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