Дмитрий Рябыкин и Сергей Звягин продлили контракты с «Авангардом»

Омский «Авангард» продлил контракты с членами тренерского штаба, информирует официальный сайт клуба.

Новые однолетние соглашения подписали тренер Дмитрий Рябыкин и ассистент видеотренера Петерис Громс. Тренер вратарей Сергей Звягин останется в «Авангарде» еще на 2 сезона. У Жака Клутье и Алдиса Аболиньша остались действующие контракты с клубом. Покинул команду Константин Шафранов.