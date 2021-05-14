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Брювин рассказал, почему принял предложение «Авангарда» и покинул «Динамо»

17:50
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Нападающий «Авангарда» Владимир Брюквин рассказал, почему принял предложение омского клуба и покинул московское «Динамо».

— Я слышал, что меня хотели поменять в сентябре. Да и вообще, насколько я знаю, «Авангард» давно проявлял ко мне свой интерес. Где-то около двух лет. Рад, что они в итоге вышли на меня с конкретным предложением.

— В СМИ писали о том, что «Динамо» предлагало вам урезать контракт. Так ли это?

— Да. Было такое. Агент сказал, что клуб хочет понизить мою зарплату в два раза. Во много поэтому я и принял предложение «Авангарда».

— Было ли такое предложение от родного клуба для вас неприемлемым или, может быть, даже оскорбительным?

— Я понимаю, что у меня был неудачный сезон. Ну как неудачный? Начиналось всё неплохо, но потом две травмы подряд. Не сумел вкатиться, да и доверие было уже не то, что на старте сезона. Но так или иначе, я всё равно отдал «Динамо» семь лет...На мой взгляд, могли бы условия предложить поприятнее. Да и вообще, хоккейная жизнь коротка. У всех первостепенно желание обеспечить жизнь себе и своей семьей. Считаю, это нормально, — цитирует Брюквина официальный сайт КХЛ.

В прошедшем сезоне Брюквин провел за московское «Динамо» 33 матча, в которых набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности «+6».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/05/14/484961.html

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