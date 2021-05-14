Зарипов останется в «Ак Барсе»

Генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов в интервью «СЭ» рассказал о трансферной кампании клуба в межсезонье.

— Больше всего сейчас огорчает, что из Казани уходят игроки, которые были лицом клуба. При Дмитрии Квартальнове вы отказались от Владимира Ткачева, Эмиля Гарипова. Станислав Галиев, теперь ушел Альберт Яруллин. Это не просто хоккеисты — это символы клуба. Квартальнов уйдет через год или раньше, а с чем вы останетесь?

— У каждого хоккеиста, которого вы назвали, своя история. Да, они всегда были важны для Казани, они выигрывали последний Кубок Гагарина. Но сейчас наши пути разошлись по разным причинам.

— В списке неограниченно свободных агентов, опубликованных на сайте КХЛ, оказалось несколько ребят из «Барса» и «Ирбиса», причем весьма талантливых. Вы их потеряли?

— Нет, все в порядке, со всеми заключены контракты.

— Почему казанский клуб сейчас так пассивен на рынке?

— Мы ведем переговоры, постоянно работаем. Скоро будут новости по новичкам. У нас четыре вакансии легионеров, но до определенной даты мы не имеем права называть их фамилии.

— Ясно ли будущее Даниса Зарипова?

— Данис сейчас находится в Вене на обследовании. Как только врачи подтвердят, что у него все в порядке, так мы сразу заключим с ним контракт. Зарипов остается в «Ак Барсе».

(Алексей Шевченко)

«Яруллин уходит не из-за денег и не за Квартальнова. Он хочет сменить обстановку». Генменеджер «Ак Барса» — о громком трансфере