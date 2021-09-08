Дмитрий Квартальнов: «Хотим усилиться, но на рынке вообще никого нет»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА (1:2 ОТ).

«Терпеливая игра с обеих сторон, обоюдоострая. Было много моментов как с той, так и с другой стороны. Получилось так, что забили армейцы в овертайме и победили. Что здесь сказать, надо было дотерпеть эти шесть минут. В итоге пара ошибок — и проигрыш. Самому интересно, в чем проблемы с реализацией. Где-то соперник хорошо играет, где-то от нас что-то отвернулось... Надо постараться теперь, чтобы забить. Не забиваем, значит, не сильно стараемся. Но сегодня нужно было дотерпеть и выиграть 1:0. Такая победа была бы важна для команды, сейчас все пойдет немного по-другому.

Дефицит игроков обороны? Его не решить быстро, на рынке вообще нет никого. Хотим усилиться, у нас есть пробелы, но пока играем теми, кто есть. Воронков? Он молодец, постарался, буллит заработал. Но не забил — нужно забить, перехитрить, обмануть. Не повезло, у него было много моментов, в прошлом матче пять-шесть голевых моментов. Легко не будет, голы надо заслужить», — сказал Квартальнов.

Отметим, что это третье подряд поражение казанцев на старте сезона. «Ак Барс» уступил ранее «Куньлуню» и «Торпедо» также на домашней площадке.